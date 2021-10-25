حاكم دبي يزور جناح فلسطين في إكسبو 2020

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استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، مساء يوم الإثنين، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في جناح فلسطين بإكسبو 2020 دبي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: «تشرفت اليوم بزيارة جناح فلسطين في إكسبو دبي، حيث حضرت الثقافة الفلسطينية، وحضر التاريخ الفلسطيني، وحضرت الأراضي المقدسة في فلسطين». وأضاف: «عندما تحضر فلسطين يحضر الجمال، وتتجلى الحضارة، ويكتب التاريخ حضورها».



وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» بأن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التقى ماجد فرج المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية على هامش زيارته لجناح فلسطين المقام في منطقة «الفرص». وذكرت، أن محمد بن راشد آل مكتوم تعرف على ما يضمه الجناح من معروضات تعكس أصالة ثقافة وفلسطين تاريخها العريق، وما تتميز به من صناعات تراثية وحديثة إلى جانب الأنشطة السياحية المزدهرة وما توفره من فرص استثمارية واعدة.

وزار حاكم دبي أجنحة عدة دول اليوم، منها مصر وفلسطين والمالديف وسويسرا. ويقدم جناج فلسطين في معرض اكسبو 2020، مجموعة كبيرة من البرامج والعروض الفنية والفولكلورية والتراثية والبرامج الوثائقية التي تعرض جوانب مختلفة من المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، كما يعرض المنتجات الحرفية والتراثية الفلسطينية، وتقديم المأكولات الفلسطينية الشهيرة.