واشنطن تتعهد بـ«مواصلة الدفع باتجاه دولة القانون» في تركيا

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تعهدت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بمواصلة الدفع باتجاه دولة القانون في تركيا، وذلك بعد أن هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد السفير الأمريكي من أنقرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس الأمريكية: «سنواصل تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي».

وأضاف: «نعتب أن أفضل طريقة للمضي قدما هو من خلال التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ونعلم أنه لدينا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تركيا».

وقالت عدة سفارات غربية في تركيا، في وقت سابق اليوم الإثنين، إنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وذلك بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطرد 10 سفراء.

هذا ورحب أردوغان بتصريح السفارات الغربية لدى أنقرة.