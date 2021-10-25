أخبار عاجلة

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور

Print
مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ، عدم اتخاذه قرار الرحيل عن صفوف الفريق، حال عودة مرتضي منصور لرئاسة القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون أبلغ وكيله بأنه لم يحسم قراره النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن تدريب الزمالك حال عودة مرتضي منصور.

وأوضح مصدر أن المدير الفني الفرنسي يركز مع الفريق الأبيض حاليا، لاسيما وأنه سيواجه إنبي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

الزمالك يواجه عملاقين من أوروبا في يناير بالإمارات

الزمالك يواجه عملاقين من أوروبا في يناير بالإمارات

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

قرار جديد من المحكمة خاص بانتخابات نادي الزمالك

قرار جديد من المحكمة خاص بانتخابات نادي الزمالك