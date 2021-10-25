مصدر يكشف مصير كارتيرون حال عودة مرتضي منصور

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كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عدم اتخاذه قرار الرحيل عن صفوف الفريق، حال عودة مرتضي منصور لرئاسة القلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون أبلغ وكيله بأنه لم يحسم قراره النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل عن تدريب الزمالك حال عودة مرتضي منصور.

وأوضح مصدر أن المدير الفني الفرنسي يركز مع الفريق الأبيض حاليا، لاسيما وأنه سيواجه إنبي غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.