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مصرع عامل سقط من الدور الخامس داخل مدرسة بقنا

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مصرع عامل سقط من الدور الخامس داخل مدرسة بقنا مصرع عامل سقط من الدور الخامس داخل مدرسة بقنا

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لقي عامل نظافة مصرعه الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الخامس داخل مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي بمنطقة المساكن.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بمصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الخامس داخل مدرسة قنا الجديدة للتعليم الأساسي، أمام بوابة جامعة جنوب الوادي بمنطقة المساكن ببندر قنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

وتبين من التحريات أن المجني عليه يُدعى «جابر.ع.ح» 52 عامًا عامل بالمدرسة، وكان يعاني من اضطراب نفسي، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المصرى اليوم

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