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نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

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للتعرف على التفاصيل الدقيقة للعبة

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نظم نادي وملعب ديراب للقولف زيارة خاصة لعددٍ من الإعلاميين السعوديين بمناسبة إعادة افتتاح النادي، حيث تعرف الضيوف عبر جولة مطولة على التفاصيل الجديدة التي جاءت نتيجة لعملية التجديد الكامل التي خضع لها النادي بعد توقيع قولف عقد الاستحواذ على ديراب.

وبدأت الجولة بلقاء الإعلاميين بمدير العمليات في قولف السعودية ايليوت قراي، ومدير التشغيل في نادي ديراب للقولف براين جيبسون، إذ تولى الطرفان مهمة تعريف الضيوف بأبرز مستجدات النادي قبل أن ينطلق الإعلاميون في جولة على الملعب تعرفوا من خلالها على أميز وأصعب حفر الملعب.

وحرص المنظمون على منح الضيوف فرصة التعرف على القولف بشكل مفصل، إذ حرص جيبسون على الوقوف عند الكثير من التفاصيل والإجابة عن الأسئلة المختلفة التي قدمها الإعلاميون حول اللعبة وقوانينها.

وشهدت الزيارة تقديم المدرب السعودي وليد علي سعد حصة تدريبية خاصة للضيوف، تعرفوا من خلالها على اللعبة عبر برنامج SNAG المخصص للمبتدئين في ممارسة القولف، إذ يمنحهم البرنامج فرصة ممارسة اللعبة بطريقة ترفيهية وتعليمية، وشهدت المنافسات تفاعلاً لافتًا من الإعلاميين الذين حرصوا على تحدٍ بعضهم وتحقيق النقاط في مختلف المنافسات التي تضمنتها الحصة.

من جانب آخر أبدى إيليوت قراي سعادته باستقبال الإعلاميين إذ قال: "من المهم بالنسبة لنا أن يجد الإعلاميون الفرصة للتعرف على نادي ديراب بكل فعالياته وتفاصيله الجديدة، وأن يجدوا فيه خيارًا رياضيًا وترفيهيًا مميزًا، وبالتأكيد سيُسهم ذلك في تعزيز فرص تعريف عامة الجماهير باللعبة والنادي".

وحول تفاعل الإعلاميين قال: "كانت واضحة رغبتهم في التعرف على تفاصيل التجديدات التي عاشها ديراب، لكن ما لفتني هو شغفهم بالتعرف على القولف وقوانينها وحماستهم الواضحة لممارستها وهو ما يسعدنا جدًا خصوصًا أن زيادة ممارسي الرياضة تشكل أحد أهم أهدافنا في قولف السعودية".

ويقدم نادي ديراب في المرحلة الحالية عددًا واسعًا من العروض على باقات العضويات سواءً لممارسي القولف أو الراغبين في الحصول على دورات تعلم اللعبة في ظل تنوع المدربين والبرامج التدريبية التي يحتضنها النادي.

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

نادي وملعب ديراب للقولف يستضيف الإعلاميين السعوديين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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