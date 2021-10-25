ديربي تركيا .. جالاتا سراي يخسر ومصطفى محمد يهدر ركلة جزاء

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تلقى فريق جالاتا سراي خسارة جديدة من منافسه بشكتاش بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمنافسات بطولة الدوري التركي الأول.

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تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وتقدم جالاتا سراي في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب الكسندرو سيكالدوا وتعادل المنافس في الدقيقة 39 بأقدام كيلي لارين قبل وعاد نفس اللاعب لتسجيل هدف الفوز، وأهدر الدولي المصري مصطفى محمد ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد أن شارك كبديل في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بشكتاش إلى 20 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري التركي فيما توقف رصيد جالاتا سراي عند 17 نقطة في المركز الثامن.