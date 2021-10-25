رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للابتكارات الطبية والتمريضية (صور)

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افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدولى الذي تنظمه كلية التمريض، جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع كلية التمريض جامعة البصرة، ويعقد تحت عنوان «المستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية في الرعاية الصحية»، وتستمر فعالياته على مدار يومين، يناقش خلالها نخبة من العلماء والمتخصصين في هذا المجال من كلتا الجامعتين الجديد في مجال الرعاية الطبية.

وفى كلمته أكد «قنصوه» أن المؤتمر يسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القطاعات الصحية في الوطن العربي، موضحاً أن جامعة الإسكندرية أنشأت بالفعل درجات مشتركة مع جامعات عالمية في المجال الطبي، وتقدم كامل الدعم للباحثين في كل المجالات ولاسيما المجال الطبي والصحي، والذى بدوره يسهم في ابتكار طرق مبتكرة للنهوض بالأداء المهنى.

أكد ضرورة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية واكتشاف طرق حديثة في التعلم الالكتروني والتعليم المدمج، وتضافر جهود جميع العاملين في المجال الصحي لتوفير أحدث الخدمات التقنية والتكنولوجية في مختلف أنماط الرعاية الصحية، لاسيما قطاع التمريض، مشددا ً على ضرورة دمج التكنولوجيا في خدمات الرعاية الصحية لمساعدة كوادر التمريض، ومواكبة آخر التطورات في تكنولوجيا التمريض والممارسات التمريضية الحديثة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة واستغلالها في تطوير الكفاءة الطبية والتشغيلية، وتدريب الكوادر التمريضية لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وحصولهم على الخدمة الصحية المتكاملة، والتى تتسق مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ضمن أهدافها إنشاء نظام صحي متكامل في مصر من خلال توفير التأمين الصحي الشامل، وتطوير الموارد البشرية المدربة بشكل مناسب، وإعادة هيكلة القطاعات الصحية، بهدف تعزيز نظام الصحة العامة.

وأشارت الدكتورة نفرتيتي زكى، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، إلى أن الكلية تستهدف تدريب الطلاب على أسس ومعايير مكافحة العدوى، وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد الأسرة والمجتمع، بالإضافة لتقديم يد العون والمساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة، مؤكدة على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام التجارب السريرية الافتراضية، واكتشاف طرق حديثة في التعليم الالكتروني والتعليم المدمج تتوافق مع التخصصات الطبية والتمريضية، وتوعية طاقم التمريض بالاهتمام بالجانب النفسي للمريض وخاصة المرضى أصحاب الإقامة الطويلة، وقالت أن المؤتمر يهدف إلى أستعراض التقدم التكنولوجيا في التمريض، والممارسات القائمة على الأدلة، والرؤية المتقدمة في مكافحة العدوى في ممارسات الرعاية الصحية، بالإضافة لدور الرعاية الصحية لمرضى زرع الأعضاء، والتشخيصات التمريضة، الطبية عن المشاكل الصحية، ودور الرعاية الصحية النفسية في تحقيق رعاية صحية أفضل، ولاسيما الرعاية الصحية للأطفال، وتفنيد تجارب التعليم الإلكتروني في سياق أزمة التعليم.

وشارك في حضور الفعاليات الدكتور كاظم الجابوري، رئيس جامعة القادسية، والدكتور ياسر المنصورى، رئيس جامعة الكوفة والدكتورة سيما كاريتينا، سفير الولايات المتحدة للصحة والسلام العالمي، والدكتور ميثم يوسف غالى، نائب رئيس المنظمة الدولية للتثقيف الطبى، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ضياء الجميلى، أستاذ الذكاء الاصطناعي وعميد كلية الهندسة بجامعة ليفربول بريطانيا، والدكتورة نفرتيتي ذكى،عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالامير الموسوي، عميد كلية التمريض بالبصرة، والدكتور جميلا مصطفينا، رئيس مركز تكنولوجيا البحوث، جامعة كازان بروسيا، اللواء سارية حوام، المدير العلاجي بالمستشفى العسكرى، ولفيف من الشخصيات الدولية والأكاديمية وممثلي المنظمات الصحية العالمية ومتحدثين من مختلف المؤسسات العلمية الدولية ووكلاء وزارات الصحة.

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية (صور)

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي للمستجدات والابتكارات الطبية والتمريضية فى الرعاية الصحية (صور)