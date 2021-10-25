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تحت عنوان «مصر تحتضن اللاجئات» جاءت الجلسة الثانية للمجلس القومي للمرأة اليوم بالجناح المصري في معرض أكسبو الدولى بمدينة دبي، التى ركزت على عرض تجربة مصر في تقديم الدعم إلى الوافدات (ضيوف مصر) وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهن في بلدهن الثاني مصر.

وعرضت مي محمود مديرة مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، المنهجية المتميزة لمصر في التعامل مع قضية اللاجئين واللاجئات والتي تتميز بالانسانية والرغبة في الدمج الحقيقي لضحايا الظروف السيئة في كل بلاد العالم. فيما تحدثت ليلي حسني، مديرة المسئولية المجتمعية ببنك الاسكندرية، أحد شركاء المجلس في مشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية، عن دور القطاع الخاص في مساندة أجندة الدولة في رعاية ودمج اللاجئات من أجل توفير فرص اقتصادية تعينهم وأسرهم على الحياة.

أكدت نرمين عيدالعزيز، مسؤول قسم دعم سبل المعيشة- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، على أهمية البرامج المقدمة للاجئات مؤكدة أن تلك المشروعات ليست فقط اقتصادية لكن أيضا هي تجربة تعايش وقبول للثقافات المتنوعه مما يخلق مجتمع آمن.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرا وحضر الندوة نخبة متميزة من المتخصصين والمتخصصات في شأن قضايا السلام وتمكين المرأة من رواد الجناح المصري بأكسبو دبي 2020 العرب والأجانب، وتحدث جمال بن عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية عن تطور وضع المرأة الإماراتية ودورها الهام في تحقيق التنمية المستدامة وتقدم بالشرك للوفد المصري على الندوة وما تم تقديمه من معلومات يمكن ان تفتح مجالات تعاون جديدة على مستوى ملف السلم والأمن الدوليين. وفي نهاية الندوة تم توزيع هدايا مصنوعة بأيدي سيدات مصريات ووافدات لاقت قبول المشاركين والمشاركات.