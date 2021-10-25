أخبار عاجلة

أخضر البلياردو والسنوكر إلى دبي .. استعداداً للمشاركة في البطولة العربية -
المملكة تلهم العالم في أكبر معارض السفر والسياحة في لندن -
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة

Print
رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاثنين، تجديد شهادة الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة لجامعة بني سويف بنجاح في تطبيق النظام بفاعلية عالية طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة، وذلك بعد توصيات لجنة المراجعة الخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة الروسية Russian Register المانحة لشهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة للجامعة برئاسة المهندس ممدوح فتحي، كبير المراجعين بالشركة وذلك لمراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الايزو 9001 بمختلف الادارات العامة بالجامعة وبمركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور منصور، استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة وإجراءات تطبيقها بكافة الإدارات العامة طبقا لنتائج المراجعة الخارجية من قبل الشركة الروسية المانحة لشهادة الأيزو 9001، مما أهل الجامعة لتجديد 3 شهادات للأيزو 9001 شهادة باسم جامعة بني سويف وأخرى لمركز ضمان الجودة والثالثة للجهاز الإداري بالأمانة العامة للجامعة.

وأشار الدكتور عبدالرحيم حسين، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي شهادة دولية في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 سنوات، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسّسة الدولية للتوحيد القياسي(ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

الكتب الأكثر مبيعا

الكتب الأكثر مبيعا

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)