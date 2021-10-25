رئيس جامعة بني سويف: تجديد شهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الاثنين، تجديد شهادة الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة لجامعة بني سويف بنجاح في تطبيق النظام بفاعلية عالية طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة، وذلك بعد توصيات لجنة المراجعة الخارجية.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة الروسية Russian Register المانحة لشهادة الآيزو 9001 في نظم إدارة الجودة للجامعة برئاسة المهندس ممدوح فتحي، كبير المراجعين بالشركة وذلك لمراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الايزو 9001 بمختلف الادارات العامة بالجامعة وبمركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد الدكتور منصور، استيفاء الجامعة للمعايير المطلوبة وإجراءات تطبيقها بكافة الإدارات العامة طبقا لنتائج المراجعة الخارجية من قبل الشركة الروسية المانحة لشهادة الأيزو 9001، مما أهل الجامعة لتجديد 3 شهادات للأيزو 9001 شهادة باسم جامعة بني سويف وأخرى لمركز ضمان الجودة والثالثة للجهاز الإداري بالأمانة العامة للجامعة.

وأشار الدكتور عبدالرحيم حسين، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، إلى أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في تحسين مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وكذلك في جذب المزيد من الطلاب الوافدين.

جدير بالذكر أن شهادة الأيزو 2015 :9001 هي شهادة دولية في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 سنوات، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسّسة الدولية للتوحيد القياسي(ISO) ومقرها الرئيسي في جنيف.