برلماني عن إلغاء مد الطوارئ: قرار حكيم في صالح الاستثمار

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أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع الأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي.

وقال الكدواني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «القرار حكيم ويمنح الفرصة للتنمية والاستقرار».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.