«المصريين الأحرار»: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهود وتضحيات أبطال ورؤية قائد

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أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الحزب في بيان صحفي:«إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء نتيجة جهود ضخمة ومساعي كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان، بذلوا جهود مضنية حتي تعود بلادنا ملاذ الأمن والأمان».

ووجه الحزب تحية تقديرا وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة المصرية والحربية وقطاع الأمن الوطني، الساهرين على حفظ الأمن وسلامة البلاد.

وأضاف «المصريين الأحرار»، أن الجمهورية الجديدة تواصل التنمية والاستقرار ودوما تكون واحة للأمن والاستقرار وسند أشقائها وجوارها.

وأكد أن اصطفاف الشعب مع مؤسسات الوطن وتضحيات شهداءنا الأبطال هما أصحاب الفضل في رسم خريطة الجمهورية الجديدة المستقرة والبالغة أعلي درجات الأمن والأمان.