حزب «العدل»: إلغاء الطوارئ لحظة تاريخيه لتحقيق الامن والاستقرار

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أشاد النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ عقب سنوات طويلة من إعلانها.

وقال رئيس حزب العدل في بيان له أن تلك اللحظة التاريخية جاءت عقب سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب من الدولة المصرية قيادة وشعبا، نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم «إمام» في هذه المناسبة بالتهاني والتبريكات لجموع الشعب المصري العظيم، داعيا بالرحمه على كل من قدم روحه فداءً لهذا الوطن من كافة أطياف الشعب، حتى نصل إلى هذه اللحظة التي لطالما حلمت وطالبت بها القوى الديمقراطية المصرية خلال عقود .