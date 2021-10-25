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السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)

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السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور) السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)

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ترأس المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، صلاة القداس الإلهي لإحياء الذكرى التاسعة والسبعين لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين.

شارك في القداس ‏ مجموعة من سفراء الدول الأوروبية، والأسيوية، والأفريقية، وممثل عن القوات المُسلّحة المصرية.

السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)
السفير الباباوي بمصر يحي الذكرى 79 لشهداء الحرب العالمية الثانية بالعلمين (صور)

المصرى اليوم

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