حاكم دبي: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف

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أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن طموح الإمارات الفضائي لن يقف عند سقف معين، وأن الخطوة القادمة بعد كوكب المريخ هي التوجه إلى كوكب الزهرة.

وخلال زيارته لمعرض المؤتمر الدولي للفضاء الذي يعقد دورته الـ72 في دبي، قال بن راشد: «وصلنا إلى المريخ، وسنتوجه إلى كوكب الزهرة، ولن نتوقف عن رفع سقف الطموح إلى مستويات أعلى وصولا إلى كل ما يخدم الإنسان ويضمن سعادته في الحاضر والمستقبل».