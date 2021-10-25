الدوري المصري .. 8 أهداف في مباراة سموحة والاتحاد.. والبنك الأهلي يهزم الطلائع بالثلاثة

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ضمن منافسات الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2022. تقدم سموحة بقيادة أحمد سامي بثلاثية نارية خلال الشوط الأول عن طريق صديق اوجولا 11، ومروان حمدي 18، محمد شكري 38.

وفي الشوط الثاني قلص الاتحاد بقيادة العميد حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق كريم الديب في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وعاد حسين فيصل ليزيد الفارق بتسجيل الرابع لسموحة في الدقيقة 53.

وبدأت ريمونتادا الاتحاد بتسجيل كريم الحناوي الهدف الثاني في الدقيقة 73. وأحرز سعيدو سيمبوري الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

واختتم مابولولو مهرجان الأهداف بتسجيل التعادل في الدقيقة 90+5،لتتهي المباراة 4-4. بهذا التعادل يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة، وبنفس الرصيد سموحة في المركز الثالث.

وفي أول لقاء بـ الدوري المصري، نجح فريق البنك الأهلي بالفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم.