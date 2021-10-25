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أعلنت بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والانزلاق على الماء،نتائج المرحلة الاخيرة الاوبتمست والتكنو، الاثنين، بفوز 3 لاعبين من نادى اليخت المصرى في الاسكندرية، حيث جرى تنظيمها على نيل القاهرة، ونظمها الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء، برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.

وقال على البارودي مدير الإعلام في نادى اليخت المصرى بالاسكندرية، أن النتائج جاءت كالتالي، بالنسبة إلى طراز الاوبتمست، جاء في المركز الأول اللاعبة كرمة وليد محمد من نادى اليخت المصري بالإسكندرية، الثانى اللاعب سيف محمد سعيد من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، الثالث اللاعب يحي شادي الفخراني من نادي المصري للتجديف بالقاهرة.

وأضاف بالنسبة إلى ألواح شراعية طراز تيكنو، جاء في المركز الأول اللاعب حمزة اسامة صلاح من نادى كشافة القاهرة، الثانى اللاعب احمد ابراهيم شامل، الثالث اللاعب على إبراهيم شامل ايضا من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان قريبا عن مكان إجراء باقي الطرازات في المرحلة الأخيرة للبطولة.

فوز 3 لاعبين من نادى اليخت بالاسكندرية ببطولة القوارب الشراعية والانزلاق على الماء (صور)