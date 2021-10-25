جلال: سعيد بمواجهة الأهلي أمام أنصاره

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تحدث خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن هزيمة منافسه طلائع الجيش في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز والمواجهة المرتقبة أمام المارد الأحمر.

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وقال جلال في تصريحات تلفزيونية: «الموسم الحالي طموحنا أكبر، وتعاقدنا من 6 صفقات في المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الفريق».

وواصل حديثه «لعبنا 14 مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، وظهر نتاج فترة الإعداد في المباراة الأولى أمام الجيش».

وأكمل خالد جلال «كان يجب أن نحقق الانتصار في أول مباراة لتكون انطلاقة جيدة بالنسبة لنا ونؤكد على جاهزية الفريق الفنية والبدنية».

وأردف خالد جلال «وكذلك حتى نترك انطابعا عن أن الفريق لن يكون خصما سهلا وأننا سنظهر بصورة أفضل من الموسم الماضي».

وأوضح مدرب البنك الأهلي «أهدرنا عدة فرص في الشوط الأول، وكنت أشعر بالقلق أثناء التقدم بهدف لأننا خلال المباريات الودية تعادلنا أكثر من مرة بعد التقدم».

وتحدث عن مواجهة الأهلي المنتظرة في الجولة الثانية للمسابقة: «سعيد جدا لعودة الجماهير ومواجهة الأهلي أمام أنصاره».

واختتم تصريحاته «نريد أن نعتاد على اللعب في حضور الجماهير لنشعر بقيمة المباريات، وأعد أن نقدم مستوى جيد أمام الأهلي».