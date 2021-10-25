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القنوات الناقلة لـ مباراة وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

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القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021 القنوات الناقلة لـ مباراة وإنبي في الدوري المصري الثلاثاء 26-10-2021

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موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، وتردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر في الدوري المصري . بث مباشر ومشاهدة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري، موعد مباراة وإنبي 2021، من أكثر العبارات بحثًا على موقع البحث جوجل، في الساعات القليلة الماضية، حيث ينتظر مشجعو كرة القدم وعشاق المستديرة الساحرة مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء، التي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 .

يلعب الزمالك ضد إنبي الثلاثاء 26-10-2021 في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2021-2022. وتبحث جماهير الزمالك عن موعد مباراة الزمالك القادمة ضد إنبي والقنوات الناقلة للمباراة

الزمالك فاز فى مباراته الأخيرة على توسكر الكيني ، وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أما إنبي فيريد بداية جيدة فى بطولة الدوري يبدأها بتحقيق المفاجأة والفوز على ىالزمالك

تلعب مباراة الزمالك وإنبي الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تلعب مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت أون سبورت قناة أون سبورت 1

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وإنبي على موقع المصري اليوم

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