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رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

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رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الفرنسي في باريس

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خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعدد من مسؤولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائي. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التي يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التي يجرى التباحث بشأنها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى أن الاهتمام بالعلاقات الثنائية متبادل، حيث هناك توجيهات من الرئيس ماكرون بتعزيز كل جوانب التعاون الممكن مع .

وفى هذا الصدد، أكد لومير تخصيص ١.٦ مليون يورو لتمويل الدراسات الفنية للخط السادس للمترو، وأنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجارى. كما أشار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى فرص التعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، ومنها الهيدروجين الأخضر، في ضوء تخصيص الفرنسية ٧ مليارات يورو استثمارات في هذا المجال.

واختتم لومير حديثه بالتأكيد على متابعته المتواصلة لموضوعات التعاون مع مصر، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والسريع لكافة البنود التي تضمنتها حزمة التمويل الفرنسية إلى مصر.

المصرى اليوم

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