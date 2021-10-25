حسام حسن: كنت واثقًا من عدم الخسارة أمام سموحة

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أبدى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، رضاه عن الأداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه، خلال مباراة سموحة.

وكان نادي الاتحاد السكندري حول تأخره أمام سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف للتعادل 4- 4، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي :«كنت واثقًا من العودة للمباراة وعدم الخسارة أمام سموحة على الرغم من تأخرنا بثلاثة أهداف، وذلك لثقتي الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق التعادل، وكان من الممكن أن نحقق الفوز».

واضاف:«كانت لدينا مشاكل في مباراة اليوم، لغياب بعض اللاعبين مثل هشام صلاح، الظهير الأيمن الأساسي للفريق، بالاضافة إلى الثنائي الجديد نادر رمضان وبنجامين بواتنج».

وواصل :«اللاعبون مازالوا يحتاجون لمزيد من الانسجام وعندما يصل اللاعبون إلى هذه الدرجة من الانسجام سيكون الفريق له شكل آخر في المباريات المقبلة».