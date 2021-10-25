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«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري

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«دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري «دفع فيها ثمن غالٍ من أرواح الشهداء».. المتحدث العسكري يعلق على إلغاء حالة الطواري

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قال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، إنه يبارك للشعب المصرى جنى ثمار بإلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ في البلاد، وتابع: «قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالى من أرواح شهدائنا الأبرار».

ووجه المتحدث العسكرى، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع: «كل التحية والتقدير على هذا القرار».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: «يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء. وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

المصرى اليوم

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