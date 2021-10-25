صيانة شمندورات النشات السياحية للحفاظ علي الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت جمعية المحافظة على البيئة بزيارة عدد من مواقع الغوص في الغردقة ومرسى علم، وذلك لعمل صيانة وتركيب شمندورات المتمثلة في حبال الرسو العائمة بهذه المناطق كجزء من خطة الصيانة الدورية التي تقوم بتنفيذها الجمعية بصورة دورية طبقا لخطة الموضوعة لسنة٢٠٢١، وذلك بهدف الحفاظ على الحفاظ على الشعاب المرجانية من استخدام الخطاف الحديدي في مناطق الغطس.

وقد قام فريق الشمندورات بعمل زيارة لـ ٤٢ موقع، إذ تم فحص ١٩٥ شمندورة وصيانة ٣٦ شمندورة وإعادة تركيب 21 شمندورة، والمناطق التي تم عمل صيانة وتركيبات بها بالغردقة: «هيبكا جردن -بين الجبال ١ بين الجبال٢- الفانوس- طرفة الشهيد- المرقات – ابومنقار – مجاويش الصغيرة – مجاويش الكبيرة- عرق مجاويش -عروق الطويل – قشطة – بيترا – عروق ثلاثة – شعب السقالة – قطعة ابورمادة – ابوقلاوة – ابونقر – ابورمادة- مرسى علم وصمداى -قطعة مرسى علم- حبيلى مرسى علم- تنضبة – ابودباب 1 – ابودباب 3 ابودباب ٤- ابودباب ٥-ابودباب ٦«ز

ويقوم هذا المشروع على استخدام تكنولوجيا متطورة والاعتماد على خامات مستوردة من أجل تقليل التكلفة ولتواكب الزيادة المطردة في أطوال وأحجام المراكب السياحية، كما أنه يقوم على إنشاء نظام تمويل ذاتي بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجهاز المحميات الطبيعية، ويتم ادخال تكنولوجيا تصنيع مختلفة من أجل زيادة عدد الشامندورات وحماية الشعاب المرجانية .

وناشدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالإلتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، وإبلاغ الجمعية عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.و تمتلك جمعية المحافظة على البيئة وحدة فنية كاملة مدربة تدريبا جيدا على تركيب هذه الشمندورات، بالإضافة إلى عدد من الغطاسين المحترفين الذين يتولون تثبيت الشمندورات في قاع البحر، حيث تكون بداية الشمندورة من التثبيت في قاع البحر والطفو على وجه الماء من خلال بالونات قوية يتم ربط اللنشات البحرية فيها .

وطالب عدد من خبراء البيئة البحرية والعاملون بمراكز الغطس بالبحر الاحمر بالتوسع في تركيب عدد من الشمندورات بعدة مناطق للشعاب المرجانية المحيطة وعدد من مناطق الغطس بالبحر الاحمر بعد ان تزايدت في الفترة الاخيرة ظاهرة استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والانشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية بالشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها مما يهدد بتدمير اجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر في هذه المنطقة وذلك بسبب خلو المنطقة من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية.