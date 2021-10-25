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للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. تلغي حالة الطوارئ في البلاد

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للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. مصر تلغي حالة الطوارئ في البلاد للمرة الأولى مرة منذ سنوات.. تلغي حالة الطوارئ في البلاد
ألغى الرئيس المصري عبدالفتاح ، الاثنين، حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وأعلن الرئيس القرار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كاشفا عن سعادته بأن باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى ذلك، قرر إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات في جميع أنحاء البلاد.

كما اعتبر الرئيس أن الشعب المصري كان صاحب هذا القرار وصانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وفق تعبيره.

كذلك استشهد بتضحيات قوات الأمن والجيش والشرطة التي وصلت بالبلاد إلى حالة من الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن السيسي كان أصدر أمراً بفرض حالة الطوارئ بعد أحداث التعدي على كنيستَين بطنطا والإسكندرية في أبريل 2017، وذلك بعد اجتماع مطول لمجلس الدفاع الوطني.

وصدّق مجلس النواب حينها، البرلمان، على القرار بأغلبية الأعضاء.


الوطن السعودية

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