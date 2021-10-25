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وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

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وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب وكالة الطاقة الذرية: إيران تغذي المزيد من أجهزة الطرد باليورانيوم عالي التخصيب

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن إيران قامت بضخ اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 بالمئة، وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب، في جهاز طرد مركزي متطور، غير الأجهزة الأخرى التي تقوم بالفعل بالتخصيب حتى درجة نقاء 60 بالمئة في موقعها في نطنز.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن إيران أبلغتها في الأسبوع الماضي بأنها قامت بشكل مؤقت بضخ اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة في «آلة واحدة وفي سلاسل متوسطة... دون جمع أي منتج»، مضيفة أنها تحققت في وقت لاحق من أن إيران بدأت في تغذية جهاز طرد مركزي واحد فقط من طراز آي.آر-6 دون جمع المنتج.

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