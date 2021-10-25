وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

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لفظ الدكتور رأفت محمد شاكر، نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن عمر يناهز 59 عاما، عقب تعرضه لازمة صحية، وبعد أسابيع من تولية مهام عملة .

اعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، رحيل الفقيد، ونعي رحيلة على الصفحة الرسمية للجامعة. مؤكدا انه كان احد علماء الكيمياء، حصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز المحلية والدولية.

عمل «شاكر» عضو بهيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة المنيا، ثم رئيس قسم الكيمياء بالكلية، ثم عميدا للكلية، ثم نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث .