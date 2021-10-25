أخبار عاجلة

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
البرهان: ما حدث في السودان حركة تصحيحية -
الأمم المتحدة: قوى دولية على رأسها مصر تسعى لحل أزمة السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

Print
وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية وفاة نائب رئيس جامعة المنيا عقب تعرضه لازمة صحية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ الدكتور رأفت محمد شاكر، نائب رئيس جامعة المنيا، لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن عمر يناهز 59 عاما، عقب تعرضه لازمة صحية، وبعد أسابيع من تولية مهام عملة .

اعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، رحيل الفقيد، ونعي رحيلة على الصفحة الرسمية للجامعة. مؤكدا انه كان احد علماء الكيمياء، حصل على العديد من شهادات التقدير والجوائز المحلية والدولية.

عمل «شاكر» عضو بهيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة المنيا، ثم رئيس قسم الكيمياء بالكلية، ثم عميدا للكلية، ثم نائبا لرئيس جامعة المنيا لشئون الدراسات العليا والبحوث .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

الكتب الأكثر مبيعا

الكتب الأكثر مبيعا

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)