الإسكندرية تواصل حملات استرداد أراضي الدولة .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه، لرؤساء الأحياء، بالقيام بحملات دورية ومفاجئة للتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف وتطبيق القانون لاسترداد أملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي هذا الإطار شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة نفذت فيها ١٦ قرارا لإزالة التعديات على أملاك الدوله، حيث أسفرت الحملة عن استرداد وفتح شارع مساحه ٨٠٠ متر وإزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمساحه ٢٩٠ متر، وضمن المرحلة الثانية من الموجه ١٨ لإزالة التعديات قام الحي بتنفيذ ١٥ قرار إزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمساحه ٢٩٠ متر بمنطقة القباري والمتراس قبلي السكة الحديد، كما تم استرداد وفتح شارع بمساحه ٨٠٠ متر.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لاسترداد نحو ٢٥ ألف متر مربع من أراضي الدولة بنطاق الحي حيث قام المختصون بتنفيذ ٣ قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الذراع البحرى تنفيذا للقرار رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ بشارع الحديد الاسفنجي على مساحة ١١ ألف متر مربع تقريبا، حيث تم هدم مبني إداري دور أرضي محاط بسور وبوابة حديد، كما تم تنفيذ القرار رقم ١٣ لسنة ٢٠٢١ خلف صفوت معوض أمام أرض المزاد على مساحة ٩٤٠٠ متر مربع تقريبا، حيث تم هدم مبني إداري أرضى، أول علوي، مصلي محاط بسور وبوابة حديد، وشملت الحملة تنفيذ القرار رقم ١٤ لسنة ٢٠٢١ خلف صفوت معوض أمام أرض المزاد على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع تقريبا حيث تم هدم مبني إداري دور أرضي، أول علوي محاط بسور وبوابة حديد .

شارك في هذه الحملات المختصين من الأحياء بالتعاون مع مديرية الأمن، هذا وتتواصل الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق جميع الأحياء للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

الاسكندرية تواصل حملات استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعديات والبناء المخالف .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)

الاسكندرية تواصل حملات استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعديات والبناء المخالف .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)

الاسكندرية تواصل حملات استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعديات والبناء المخالف .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)

الاسكندرية تواصل حملات استرداد أراضى الدولة ومواجهة التعديات والبناء المخالف .. والمحافظ: أملاك الدولة خط أحمر (صور)