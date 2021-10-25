موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. وتحذير جديد لكبار السن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2021.. سيطر على محركات البحث على موقع «جوجل» خلال الساعات الماضية حيث يستعد أكثر من 10 مليون مواطن من صرف المعاش بتكلفة تقدر بـ 18 مليار جنيه شهريا.

تقرر ان يتم صرف معاشات المواطنين المستحقين لشهر نوفمبر 2021 بدء من يوم الاثنين 1 نوفمبر 2021، على عدة شرائح.

وأقرأ أيضا.. موعد صرف تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2021

حفاظا على حياة أصحاب المعاشات من الإصابة بفيرس كورونا، وضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار الفيروس عبر منافذ الصرف الآلي.



الشريحة الأولى

وهي لأقل من 1000 جنيه، يبلغ عدد تلك الشريحة 2 مليون و400 مواطن، ومن المقرر أن يتم صرف المعاش تلك الشريحة يومي الاثنين 1 نوفمبر والثلاثاء 2 نوفمبر

الشريحة الثانية

لأقل من 2000 جنيه، وعددها أيضا 2 مليون و400 مستفيد، يتم صرف المعاش يومي الأربعاء 3 نوفمبر والخميس 4 نوفمبر.

الشريحة الثالثة

لأقل 3000 جنيه، وعددها مليون و700 مواطن، مقرر ان يتم صرف المعاش في يوم السبت 5 نوفمبر 2021.

وأكدت الهيئة أن تقسيم صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 أيضا لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس المواطنين على

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر سنة 2021 - صورة أرشيفية

طالبت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أصحاب المعاشات مراعاة التباعد الاجتماعي أثناء عملية صرف المعاش من ماكينات الصرف الألي، مع ارتداء الكمامة، لمنع انتشار فيرس كورونا .