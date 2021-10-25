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رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم

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رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم رفض النادي توضيح إصابته .. هالاند يقترب من الغياب إلى نهاية ىالموسم

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يحيط الغموض بموقف اللاعب النرويجي إرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند حيث يبدو أن اللاعب سيعاني من الغياب الطويل عن أرضية المستطيل الاخضر.

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ونقل التلفزيون النرويجي تصريحات عن صديق مقرب للاعب الدولي قال خلالها:«من الممكن أن تكون مباراة أياكس هي الأخيرة لهالاند في الموسم الحالي».

وأضاف: «أنا لست طبيبا ولا أريد التوقع لكن إرلينج هالاند مصاب في نفس العضلة التي أصيب بها سابقا ولكن في مكان آخر»

في المقابل ترفض إدارة نادي بروسيا دورتموند والمدير الفني ماركو روزه التعليق على إصابة هالاند أو الإفصاح عن موعد عودته إلى الملاعب.

ويعد إرلينج هالاند من أبرز لاعبي الكرة في العالم خلال الفترة الحالية وسجل 13 هدفا مع دورتموند بجميع المسابقات هذا الموسم.

المصرى اليوم

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