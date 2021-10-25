بعد الفوز ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة.. جنا أشرف: الفوز على الجزائر كان غير متوقعاً

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أعربت جنا أشرف عز الدين، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، عن سعادتها بعد الفوز على الجزائر والتتويج بالبطولة الأفريقية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «على الورق المباراة كانت في صالح الجزائر قبل بدايتها، لكن الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا»، متابعة «إحساسنا رهيب ولا يوصف لأن أول مرة ناخد البطولة منذ 30 عاما».

وأضافت: «المباراة كانت صعبة للغاية، وحتى الدقيقة الأخيرة في المباراة، كنا متخوفين من عدم تحقيق المكسب في نهاية المباراة»، مشيرة إلى أن لاعبي المنتخب سيخوضون بطولة «الفردي» ابتداء من غد الثلاثاء.

ووجهت جنا رسالة إلى كابتن مصطفى كامل، المدير الفني للمنتخب قائلة «شكرا على ثقتك فينا ودعمك المتواصل لنا».