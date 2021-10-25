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ضبط 10 مخالفات تموينية في مطروح والضبعة

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ضبط 10 مخالفات تموينية في مطروح والضبعة ضبط 10 مخالفات تموينية في مطروح والضبعة

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شنت مديرية في مطروح حملة مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وبالإشتراك مع قسم مباحث التموين بالإضافة إلى حملة تموينية أخرى بمدينة الضبعة ، وذلك لمراجعة الحالة التموينية من سير العمل بالمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية، ومستودعات البوتاجاز المحال التجارية أسفرت الحملات عن ضبط 10 عشرة من المخالفات المتنوعة وهى عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، وضبطت 2 مخالفة عدم الاعلان عن البضائع المعروضة للبيع و7 مخالفات عدم الاخطار عن البيان الشهري في الميعاد المحدد (مستودع بوتاجاز) .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب- محافظ مطروح بضبط اية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات .

المصرى اليوم

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