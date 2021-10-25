«أفشت علاقة سرية لـ أحمد عز بنجمة لبنانية».. تفاصيل أبرز المعارك المثيرة للجدل لـ نضال الأحمدية

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كعادتها، تعود الصحفية اللبنانية من مواليد الكويت صاحبة إحدى المجلات اللبنانية نضال الأحمدية لإثارة حالة من الجدل الواسع حول تصريحاتها بالهجوم على عدد للفنانين، حيث انتشرت خلال الأيام الماضية تصريحا حول الفنان أحمد عز، واتهمته بالانسحاب في اللحظات الأخيرة من علاقة حب كبيرة بينه وبين فنانة لبنانية مشهورة، موضحة أنه هرب منها قبل حفل خطوبتهما بساعات وامتنع عن الرد عليها.

وترصد «المصري اليوم» أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ«نضال».

تصريح حول الفنان أحمد عز

حلت الإعلامية نضال الأحمدية، ضيفة في برنامج تلفزيوني، على قناة صوت بيروت إنترناشونال، وتحدثت عن أسرار في الفن والسياسية، لم تتحدث عنها من قبل، وخلال اللقاء، تطرق الحديث إلى الفنانة زينة والفنان أحمد عز، والخلاف بينهما، وقضية الطفلين، ودافعت «الأحمدية»، عن موقفها تجاه الفنانة زينة، ومساندتها لها في قضيتها الشهيرة مع «عز»

وأشارت «الأحمدية»، أن دفاعها عن زينة، لم ينبع من كونها صديقتها المقربة، بل على العكس تمامًا، فهما لم يلتقيان مسبقًا ولكنها تدافع عنها نظرًا لما فعله أحمد عز معها

وخلال اللقاء، أطلقت «الأحمدية»، تصريحًا مدويًا، حين أفشت عن علاقة سرية جمعت الفنان أحمد عز بنجمة لبنانية، وصفتها بأنها مهمة وكبيرة، ومعروفة في الوطن العربي، وقالت إن أحمد عز في يوم خطوبته، على هذه النجمة، بعد علاقة حب دامت لـ6 سنوات، وأغلق هاتفه المحمول، وتركها مفردها، دون معرفة السبب، وكانت متواجدة في لبنان، تنتظره في يوم خطوبتهما، لكنه خذلها أمام عائلتها والضيف والكل.

الفنان أحمد عز - صورة أرشيفية



أزمة نضال الأحمدية وشيرين عبدالوهاب

تحدثت نضال الأحمدية، والمسؤولة عن كشف التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، موضحة أنها تملك أكثر من تسجيل للأب حسين حبيب أثناء تحدّثه عن زوجة نجله الفنانة شيرين عبدالوهاب

قالت «الأحمدية»، مالكة مجلة لبنانية تهتم لأخبار الفن والمشهوريين في الوطن العربي، خلال برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: «شيرين خرجت ترد ولم تنكر ما قاله الرجل (حماها)»، وتسألها «وهبة»: «هل هذا تسجيل أم هذا حوار صحفي؟»، ترفض التوضيح وتقول: «إحنا حكينا معه وواضح أنه بيعمل حوار صحفي لكنه لم يكن ذكيًا بما يكفي».



واستكملت: «هذا الصوت صوت والد حسام حبيب وأيدت شيرين بشكل تلميحي ولم تدافع عنه أنه صوته، الرجل (والد حسام حبيب) بيعرف مع مين كان بيحكي عبر الهاتف.. أنا بحب شيرين وأنا لقنت الظالم درسًا لن ينساه وعندي تسجيلات آخرى له»، وحول رغبتها في مساعدة الفنانة «عبدالوهاب» بتلك الطريقة قالت: «محاولتش أتواصل مع شيرين بالتليفون لأنه مش شغلي ما عندي علاقات خاصة.. إحنا صحفيين مش جمعيات خيرية أو جمعيات حقوق الإنسان».



واختتمت «الأحمدية» كلماتها: «أثمر التسجيل عن صلح رائع بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب»، وكان والد الفنان نفى التسجيل الصوتي المنسوب إليه، مؤكدًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ما جاء في التسجيل ليس صوته، والتسجيل الصوتي الذي صعق الجمهور تضمن عبارات عن ابنه مثل: «ابني حسام بيتحكم بجميع حسابات شيرين عبدالوهاب وبيسحب كل ما يشاء من أموالها، وأيضا حسام ووالدته مبيحبوش شيرين عشان هي كمان كانت ترغب في الطلاق منه».



وأضاف: «حسام متزوج منها وبيشتغل معاها مدير أعمالها من المفروض بقى إنه يكون له نسبة من الأرباح مثل نسبة مدير أعمالها القديم ياسر خليل، أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجة ومأمن بنفسه جدا، وشيرين عاملة لحسام توكيل بدليل إنه معاه الفيزا بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللى هو عايزها بس».



فيما لفت إلى أن والدة «حبيب» لا تحبها: «إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام».



وكشف عن رغبة نجله في الزواج بأخرى للإنجاب، قائلا: «نفسي يبقى عندي حفيد، أنا بأحب الأطفال جدا بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان، ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله ييجي يتجوز ويخلي مراته عندي، وميقولش لشيرين ويبقى ييجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين.. لما تحمل وتخلف ويبقي عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها ميقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف».



وأضاف: «أنا شايف إن شيرين قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو».

- صورة أرشيفية

هجوم نضال الأحمدية على هيفاء وهبي

هاجمت نضال الاحمدية الفنانة هيفاء وهبي خلال استضافتها من الاعلامي طوني خليفة وتحدثت بجرأة عن رأيها في بعض الفنانات على الساحة أثناء الحلقة، وعرض عليها «طوني» صورة هيفاء وهبي، لتعلق عليها، فقالت: «ما في علاقة بيني وبين هيفاء وهبي، وما في خلاف أصلا هي وين موجودة هلأ؟ ومين تكون هيفا الرقاصة؟ مين؟».

وعن حديث طوني خليفة بأن هيفاء وهبي نجاحا عربيا وعالميا، لترد عليه «الأحمدية» قائلة: «نجمة على راسك أنت.. أنا بختار الست إليسا الست المحترمة بكفي أنها صادقة ما بستخدم أسلوب المحاباة».

هيفاء وهبي - صورة أرشيفية

المطربة السورية أصالة - صورة أرشيفية

اتهمت الإعلامية نضال الأحمدية، الفنانة أصالة نصري بفبركة تغريدة، تضمنت إساءة الأولى للملكة العربية السعودية ، في واقعة أثارت غضب كثيرين.وقالت نضال الأحمدية، في تصريحات تليفزيونية، إن «أصالة ومن معها» حسب تعبيرها يقفون وراء فبركة هذه التغريدة، والتي لم تصدر عن حسابها الشخصي بـ «تويتر» مطلقًا، بل تم تداولها من خلال برنامج تعديل الصور «فوتوشوب».

وروت «نضال»: «أصالة فبركتها. تواصلت مع تويتر وردوا عليا إنه شالوا كتير من التويتات لأنهم مفبركين، لكنهم ما يقدروا يقدموا ريبورت إنه مش طالع من عندي، ما عندهم هالسيستيم. التويت معمول فوتوشوب».

نضال الأحمدية والإعلامي عمرو أديب

قالت الإعلامية نضال الأحمدية خلال استضافتها بإحدى البرامج التلفزيونية قائلا: «الإعلامي عمرو أديب حبيبي، لكن ما عنده قضية في الكون غير محمد رمضان والأخير مظلوم وكثير مهضوم في رده عليه».

عمرو أديب - صورة أرشيفية

نضال الأحمدية والفنانة نانسي عجرم

علقت نضال الأحمدية على قضية القتل التي حدثت بمنزل الفنانة نانسي عجرم قائلة: «تم غلق جريمة القتل التي حدثت الفترة الماضية في فيلا نانسي عجرم وزوجها، لأن القتيل سوري فلو كان لبناني كان (كلب ودفنوه)».