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ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر

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ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر ولي العهد يعلن انتهاء أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر
أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اختتام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي عقدت اليوم بالرياض، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصنَّاع القرار في العالم، وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية ؛ لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وقال في كلمة في ختام أعمال القمة: "نعي تماماً في الشرق الأوسط بأن هناك تحديا وأن هناك فرصا كبيرة جدًا لدى دولنا ، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي".

وأكد سمو ولي العهد أن هذه القمم ستعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ماحقّق من أهداف وماسيحقّق في المستقبل وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر بها في دول الشرق الأوسط .

ووجه الأمير محمد بن سلمان في ختام كلمته الشكر لكل من شارك في أعمال القمة.


الوطن السعودية

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