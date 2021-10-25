تحرير 17 محضرا تموينيا في الغربية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، في العربية، إن الحملة التفتيشية الأولى بزفتى. اسفرت عن تحرير ١٧ محضرا.

شملت المحاضر، تحرير ٤ محاضر جنح عبارة عن ١ محضر جنح ضد صاحب مصنع أعلاف لحيازته طن علف مواشي ونصف طن عليقة بدون فواتير أو بيانات وبدون ترخيص، ١ محضر جنح ضد مصنع صابون لحيازته ٣٠٠ كجم صابون سائل غير مدون عليه أي بيانات، ١ محضر جنح ضد صاحب مصنع حلويات لحيازته حوالي ٢٠ كجم من عبوات منتهية الصلاحية خاصة بمكسبات ألوان وروائح مانجو وجوز الهند وحوالي ٣ كجم حبوب شيكولاتة بدون بيانات، ١ محضر جنح ضد صاحب سوبرماركت لحيازته ١٠ كجم كبدة بقري مشتبه في صلاحيتها حيث أنها مسيلة ويصدر عنها رائحة كريهة .

كما تم تحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الحرة، و٦ عدم حمل شهادة صحية و١ لمستودع غاز لعدم مزاولته النشاط وغلقه في المواعيد الرسمية. وفي ذات السياق، تم تنفيذ حملة تفتيشية على الأسواق بالتعاون بين مديرية التموين ومديرية الصحة بطنطا، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بداخلها ٥٠٠ كجم جبن رومي منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.