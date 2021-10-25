أخبار عاجلة

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
البرهان: ما حدث في السودان حركة تصحيحية -
الأمم المتحدة: قوى دولية على رأسها مصر تسعى لحل أزمة السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

Print
رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الإثنين بحضور رؤساء القرى والإدارات المعنية بمركز ومدينة سيوة اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس مدينة سيوة، الحماية المدنية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، ومعدات جهاز تحسين الأراضي فرع سيوة، مصرحاً باستعداد جميع المركبات وجاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق المركز.

أضاف، أن إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة متوفر لديها مستلزمات الإغاثة اللازمة وقت الأزمات من خيام وأغطية، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري»

الكتب الأكثر مبيعا

الكتب الأكثر مبيعا

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)