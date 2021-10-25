رئيس مدينة سيوة يتفقد معدات مجابهة السيول

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شهد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الإثنين بحضور رؤساء القرى والإدارات المعنية بمركز ومدينة سيوة اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية الخاصة بمجلس مدينة سيوة، الحماية المدنية، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف المصرية، ومعدات جهاز تحسين الأراضي فرع سيوة، مصرحاً باستعداد جميع المركبات وجاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق المركز.

أضاف، أن إدارة التضامن الاجتماعي بسيوة متوفر لديها مستلزمات الإغاثة اللازمة وقت الأزمات من خيام وأغطية، حرصاً على سلامة المواطنين.