هل عليك شرائها؟.. النسخة الجديدة «مازدا MX-5» بين صلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة

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نجح الجيل الأول من السيارة «Mazda Miata 3» في صنع توازنًا مثاليًا بالجمع بين قوة وصلابة النسخة القديمة وموثوقية الحديثة، حيث تتميز السيارة بخفة وزنها وناقل حركة مُتميز وقدرتها على توفير تحكم «جيد» بالسيارة ييسر سهولة توجيهها.

تمتلك النسخة المبكرة من السيارة (1990-1993) محركًا رباعيًا بسعة 116 حصانًا سعة 1.6 لترًا يعمل بسرور على طول الطريق إلى خط أحمر يبلغ 7000 دورة في الدقيقة، وهو أمر جيد لأن ذروة عزم الدوران البالغة 100 رطل-قدم عند 5500 دورة في الدقيقة.

ويذكر موقع «Car and Driver» المتخصص في السيارات، أن جميع محركات السيارة متينة للغاية، وإذا انكسر حزام التوقيت (سير الكاتينة)، فلن يحدث أي ضرر. لكن ما محركات النسخة الماضية من تلك السيارة تتسبب في تعريض سائقها إلى خطورة خلال قيادتها نفسها إذا لم يتم تركيب مسمار المرفق بشكل صحيح.

وكان محرك 128 وصل إلى لتر 1.8 لتر في عام 1994 بمحرك نهائي أطول بين (4.10: 1 إلى 4.30) يقلل الدورات على سرعات الطرق السريعة، وتحافظ «مياتا» على بساطتها قدر الإمكان للحفاظ على وزن السيارة منخفض عموما كل شئ جيد لكن هناك الكثير من البلاستيك الصلب.

ومازدا لديها صندوق بحجم 4.59 قدم مكعب وهذا يكفي لحقيبة سفر أو بضعة حقائب بقالة ولكنه صغير مقارنة بالسيارات الرياضية الأخرى والسيارات المكشوفة والكوبية، نظام المعلومات والترفيه مختلط بين الجيد والسلبي بداية شاشة اللمس في وضع جيد ولها تخطيط قائمة بسيط وهناك أيضا ثلاثة إعدادات للمناخ.

كما أنها مزودة بخيار وحيد للمحرك رباعي الإسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 181 حصان يتصل بناقل حركة «مانيوال» ست سرعات ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات لا يتوفر بشاحن تيربو لكن هذا لا يمنع من تقديم أداء مثير يوفر محركها قوة كبيرة لمساعدة هذه السيارة خفيفة الوزن على الإنطلاق على الطريق كما يعزز ناقل الحركة اليدوي من متعة القيادة.

هل «Mazda MX-5 Miata» سيارة جيدة؟

يجيب الموقع موضحًا أنها سيارة رياضية «ممتازة»، قد لا تتطابق هذه السيارة مع منافسيها، لكنها تدعي أعلى درجات الأداء في فئتها بفضل مزيجها من المناولة الديناميكية والاقتصاد في استهلاك الوقود مع محرك متحرك.

ليس كل شيء في هذه السيارة رائعة، فمقصورة السيارة ضيقة، وصندوقها يقع ضمن أصغر السيارات الجديدة في السوق.

ويشير الموقع إلى أنه بالنسبة لسيارة رياضية خفيفة الوزن ومتعة القيادة، فإن «مازدا مياتا» تستحق الشراء. لكن تتمتع كل من «دودج تشالنجر» و«شيفروليه كامارو» بمحركات أقوى من تلك السيارة، بالإضافة إلى المقاعد الخلفية، كما يوفر «تشالنجر» نظام الدفع الرباعي.