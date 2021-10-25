نجم ليفربول السابق لـ«المصري اليوم»: حققنا فوزًا عظيمًا على مانشستر يونايتد.. وصلاح استثنائي

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تحدث جلين جونسون نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن تألقه النجم الدولي المصري محمد صلاح وتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام مانشستر يونايتد في ديربي الشمال الغربي، وذلك أقيم مساء الأحد.

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يأتي ذلك بعدما سجل الملك المصري «هاتريك» في شباك الشياطين الحمر، في المباراة التي شهدت تفوق الريدز بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جونسون في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الاثنين: «بالتأكيد محمد صلاح أفضل وأهم لاعب في العالم هذا الموسم، فهو يتحلى بالهدوء تحت الضغط ويترك بصمته بالتمريرات التي يلعبها خلف دفاعات الفريق المُنافس».

أضاف: «الأهداف الشخصية مهمة بالنسبة له وهو يُحاول التصويب على المرمى من كل زاوية ممكنة، أعرف شخصيته وقدراته التهديفية. إنه لاعب استثنائي، ليس طويل القامة، إنه ليس لاعب يتميز بألعاب الهواء لكن بوسعك الاعتماد عليه في بناء وإنهاء الهجمات».

تابع: «صلاح يعرف تمامًا كيفية صناعة الفرص في أفضل المساحات والتسجيل كذلك. ظهر ذلك جليا في الشوط الأول، لم يصل إلى مرمى مانشستر يوناتيد كثيرًا، لكن في كل مرة يصل إلى دي خيا يُسجل في مرماه».

وعن تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول أوضح جونسون قائلًا: «بالطبع صلاح يجب أن يجدد تعاقده، هو لاعب رائع، أتمنى إنهاء مسيرته مع كرة القدم وهو لاعبًا في صفوف ليفربول».

بعد هذه المباراة أصبح محمد صلاح هداف إفريقيا التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، متفوقًا على دروجبا برصيد 104 أهداف.

الانتصار أعاد ليفربول إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ما زالوا متأخرين بفارق نقطة واحدة عن فريق تشيلسي بقيادة توماس توخيل، الذي قضى بداية أسبوع رائعة بفوزه على نورويتش سيتي 7-0.

ويتمتع جلين جونسون بمسيرة كروية رائعة، حيث لعب في صفوف عدة أندية، يأتي في مُقدمتها وست هام يونايتد وتشيلسي، بورتسموث، ليفربول وستوك سيتي، بينما على المستوى الدولي خاض صاحب الـ37 عامًا، 18 مباراة رفقة المنتخب الإنجليزي.