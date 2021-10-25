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طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح

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طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح طالبات فصل المشغولات الصوفية يتدربن على طرق الفرز بمركز التنمية في مطروح

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يتلقى طالبات المدرسة الصناعية الفنية صباح اليوم الإثنين التدريب العملي لطرق فرز الصوف بمقر وحدة غزل وتصنيع الصوف بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بحضور المتخصصين في تدريب المشغولات وطرق فرز الصوف والتوقيتات الصحيحة لعملية الجز من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء.


من جانبه أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على توفير كافة أوجه الدعم للطلاب للحفاظ على الصناعات البيئية وخاصة المشغولات اليدوية الصوفية من الانقراض في ظل توافر كميات كبيرة من الصوف غير مستغلة ويقبل عليها التجار بأسعار مخفضة.

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