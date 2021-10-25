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أرتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021، بالتزامن مع ارتفاع أسواق المعدن النفيس عالمياً.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولًا في الأسواق)6977 دينارا (50.88 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر عند 5980 دينارا (43.61 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4651 دينارا (33.92 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 3987 دينارا (29.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب



وارتفع سعر أوقية «أونصة» الذهب في الجزائر مساء اليوم إلى 247.976 ألف دينار (1808 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر 55.516 ألف دينار (407.02 دولار).

وعالميا، قفزت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين إذ عزز تراجع عوائد السندات الأمريكية واستمرار القلق بشأن التضخم جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1807.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1810.50 دولار.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.6240 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.7 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

بسبب المخاوف من التضخم.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2021