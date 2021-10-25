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تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع

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تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع تقرير إطفاء الكهرباء يحدد “التأرجح” سبب الانقطاع

جي بي سي نيوز :- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن سابقا كلفت فريقا من الخبراء للوقوف على أسباب الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في أيار الماضي.

وأكد الوزير الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أنه لا يوجد شيئا نخفيه بشأن تقرير شركة شيزي حول حادثة الانقطاع.

وعرض ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية، إن المستشار شيزي قام بعرض تأرجح في شبكات الكهرباء العالمية، مفسرا ذلك بالظروف التي تتهيأ لنشوئها تتمثل ببنية الشبكة كالتباعد بين المولدات وموقعها فضلا عن الارسالات التي لها اثر كبير في الظاهرة.

وأضاف، أن حالة التأرجح التي ظهرت في الشبكة الأردنية – المصرية متزايدة على الخط الذي يصل بين طابا المصرية والعقبة في 21 أيار الماضي و6 حزيران.

وبين، أن تلك الظاهرة أدت في 21 أيار إلى إطفاء الكهرباء بشكل كامل عن المملكة، بينما أدى التأرجح في 6 حزيران إلى انقطاع الكهرباء في جنوب .

وأكد التقرير، أنّ تسجيلات scada لدى الجانبين الأردني والمصري مع الإشارة إلى وجود وحدات في الجانب المصري تتأرجح ضد وحدات في الجانب الأردني.

وحدد التقرير أن الوحدات الأكثر تأرجحا في الجانب المصري هي وحدات السد العالي، فيما كانت وحدات السمرا والقطرانة مستقرة في الأردن.

 

جي بي سي نيوز

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