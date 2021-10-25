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ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

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ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا ولي العهد في ختام أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر": هناك فرص كبيرة جدًّا لدى دولنا

ولي العهد في ختام أعمال قمة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اختتام أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، التي عُقدت اليوم بالرياض بمشاركة دولية واسعة، يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصناع القرار في العالم؛ وذلك لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة، ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة العربية لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال سموه في كلمة في ختام أعمال القمة: "نعي تمامًا في الشرق الأوسط أن هناك تحديًا، وأن هناك فرصًا كبيرة جدًّا لدى دولنا؛ لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا، وسنعمل بشكل جدي".

وأكد سمو ولي العهد أن هذه القمم ستُعقد بشكل متتالٍ؛ لمتابعة ما حُقِّق من أهداف، وما سيُحقَّق في المستقبل، وسنقف أمام العالم بإنجازات -إن شاء الله- نفخر بها في دول الشرق الأوسط.

ووجَّه سموه في ختام كلمته الشكر لكل من شارك في أعمال القمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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