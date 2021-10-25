الجبيل.. "سابك" تدشن "الشهر الوردي" للتوعية بخطورة سرطان الثدي

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"ياسين": 55 % من الحالات بالسعودية تُكتشف في مراحل متأخرة

نيابة عن رئيس الشركة، المهندس عبدالعزيز المطيري، دشن المهندس حسين الشهراني، المدير العام للتشغيل في شركة سابك، حملة الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات "ابن زهر"، إحدى الشركات التابعة لـ"سابك"، الخاصة بفعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)، الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى النساء بالسعودية، وتتزامن الحملة مع.

وصرح الدكتور مجاهد ياسين محمد بأن الحملة تهدف للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، وبيان أهمية الفحص المبكر عبر تقديم نصائح وإرشادات عن مرض سرطان الثدي ومخاطره والوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر في العلاج والشفاء من المرض بإذن الله؛ إذ يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، والأول عند النساء عالميًّا. مبينًا أن أكثر من 55 % من حالات سرطان الثدي في السعودية تُكتشف في مراحل متأخرة بسبب تأخُّر الكشف المبكر، واعتقاد السيدات أن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص (سابك) وشركاتها على القيام بمسؤولياتها الاجتماعية، من خلال تنفيذ البرامج الهادفة إلى توعية المجتمع بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة.