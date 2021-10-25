محافظ سوهاج يتفقد تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في ساقلتة

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قام اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بدائرة مركز ساقلتة.

وقال المحافظ، إن جولته جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة وتذليل أي عقبات قد تعطلها، لافتاً إلى أنه بدأ جولته بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية سفلاق، حيث تم الإنتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وجاري أعمال البناء، ويتكون من 3 طوابق ويشمل «مركز تكنولوجي، ومكتب تموين، ووحدة إجتماعية، ومجلس شعبي محلي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب للشهر العقاري»، ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي يشمل «وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعي».

وأوضح المحافظ تفقد أعمال إنشاء محطة الرفع الرئيسية لمشروع الصرف الصحي بقرية سفلاق، والذي يشمل عدد 2 محطة رفع وشبكات إنحدار بطول 13 ألف متر طولي، وخطوط طرد رئيسية بطول 6500 متر طولي، وخط طرد فرعي بطول 2000 متر طولي، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 85 مليون جنيه، حيث يخدم المشروع حوالي 50 ألف نسمة، ومن المتوقع الإنتهاء منه في شهر يونيو من العام المقبل.

ووجه محافظ سوهاج، بالإلتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال ونسب التنفيذ .

جرت الجولة بحضور النائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب عضوى مجلس النواب، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس سيد أبوعقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.