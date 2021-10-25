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«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

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«الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض «الزراعة»: كرتونة البيض بـ 47 جنيه.. ولدينا اكتفاء من الخضر والفاكهة ونصدر الفائض

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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن بذلت جهودًا كبيرًا للتوسع في قطاع الزراعة والذي شهد طفرة كبيرة في السنوات الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك محاولة لزيادة المعروض من السلع لمنع ارتفاع أسعارها.

وأضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الخضر والفاكهة والفراخ وأحيانا هناك فائض يتم تصديره.

وأردف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم طرح البيض في منافذ وزارة بـ 47 و46 جنيهًا، مختتما كلامه مؤكدا على أن كل المنتجات الزراعية المصرية بها وفرة ولا يوجد نقص أو ندرة في أي سلعة أو منتج.

المصرى اليوم

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