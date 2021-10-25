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«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

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«تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا «تطبق خلال أيام».. الصحة تعلن تفاصيل خطوة جديدة بشأن كورونا

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قال المهندس ايسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الصحة ستقوم بالعمل على تطبيق إلكتروني، مؤكدا أنه سيكشف الحاصلين على لقاح كورونا، وسيتم تطبيقه خلال أيام.

وأضاف ايسم صلاح، في تصريحات تلفزيونية، أن رسوم هذا التطبيق الإلكتروني، ستكون 100 جنيه للاستخدام الداخلى و250 جنيها لأغراض السفر. وتابع، أن هناك طريقتين لإثبات من حصل على لقاح كورونا، وهما الشهادة الورقية، والتطبيق الإلكتروني، مؤكدا أن التطبيق سيكون موازي للشهادة الورقية، وسيحمل كل البيانات الخاصة بالمواطن ونوعية اللقاح الحاصل عليه.

وأشار مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن تصنيع للقاحات ساعد كثيرا بعمل فرق لتوفير جرعات اللقاح للمواطنين، مؤكدا أن القاهرة تمثل 30% من إجمالي طلبات التطعيم .

المصرى اليوم

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