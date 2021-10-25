أسوان تستعد لإجراء التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمواجهة الطوارئ

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنفيذ المشروع التدريبي في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر القادم بالتعاون مع إدارة الدفاع الشعبي والعسكري.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالعمل بروح الفريق الواحد والإستعداد المسبق والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة لتلافي كافة أوجه القصور بها خلال بروفة التدريب العملي المشترك صقر ( 91 ) لمجابهة الأزمات والكوارث ومنها مواجهة المواقف الطارئة لتداعيات إحتمالية سقوط سيول وأمطار غزيرة .

وقام السكرتير العام المساعد ايمن رضا بإستعراض الكروكى المخطط للإصطفاف على أرض الواقع، موضحاً بأنه من ضمن توجيهات محافظ أسوان أيضاً ضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم، وهو الذي يتوازى مع أهمية التجهيز الجيد والتأكد من الكفاءة الفنية للمعدات المشاركة لضمان نجاح التدريب العملى وتحقيقه للأهداف المرجوة على الوجه الأكمل .