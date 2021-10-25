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رسميًا.. يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

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رسميًا.. السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد رسميًا.. يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

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أعلن الرئيس عبدالفتاح إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال السيسي، في حسابه على «فيس يبوك»: «يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

المصرى اليوم

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