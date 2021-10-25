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بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

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بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة بث مباشر فيوتشر (0)-(0) فاركو في الدوري المصري لحظة بلحظة

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يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة أحداث مباراة فيوتشر ضد فاركو في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المدير الفني لنادي فيوتشر على ماهر تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الاولى من الدوري العام المصري.

ويتكون التشكيل من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال الفترة الماضية ويتكون من

في حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع:كريم عرفات – سعد سمير – محمد عبدالمنعم – جوناثان نجويم

الوسط:غنام محمد – عمر سافيولا

اجنحة الهجوم: احمد رفعت- مصطفى البدري- عمر كمال عبدالواحد

الهجوم:مروان محسن

المصرى اليوم

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