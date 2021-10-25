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39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح»

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39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح» 39 دولة تشارك في الدورة 6 بمهرجان «شرم الشيخ للمسرح»

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قائمة من الدول يستضيفها مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، والذي ينطلق 6 نوفمبر المقبل، وتصل إلى 39 دولة متنوعين بين ضيوف ومشاركات.

وتتضمّن المشاركات عدد من الدول المختلفة، من بينها، تونس، العراق، جورجيا، إيطاليا، أسبانيا، جنوب السودان، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، ، الإمارات، بلجيكا، رومانيا، أوكرانيا، سيريلانكا، كوسوفوا، والعديد من الدول الأخرى.

وينظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته السادسة، 3 ورش تدريبية متنوعة، يستقبل بها جمهوره.

وتتضمن الورش، بفعاليات الدورة المقبلة الكتابة المسرحية والتي تأتي تحمل عنوان «فنون صناعة الكوميديا في كتابة فن المسرح» حيث يقوم بالتدريب الفنان نادر صلاح الدين، وكذلك ورشة إعداد الممثل «الجسد المقدس» ويقدمها فريد النقراشي، و«المسرح الغنائي والفنون الأدائية» للمدرب اليوناني بافلوس كافورس.

يذكر أن إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح عقدت منذ قليل مؤتمر، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وحضر المؤتمر كل من الفنانة الكبيرة سميحة ايوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم الكبير محمد صبحي، والسفير التونسي محمد بن يوسف، الدكتورة انجي البستاوي، المدير العام للمهرحان، واعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

وبدأ المؤتمر بعرض عن فيلم تسجيلي عن مشوار الفنانة الكبيرة سميحة ايوب.حاملة اسم الدورة، وقام بتقديم الموتمر الكاتب والناقد جمال عبدالناصر.

وتنطلق فعاليات المهرجان 6 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، وذلك بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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