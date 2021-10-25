إلهام شاهين رئيسًا للجنة تحكيم العروض الكبرى في «شرم الشيخ للمسرح»

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قائمة كبيرة من النجوم تضمها لجان التحكيم للمسابقات المختلفة، ضمن فعاليات الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي كشفت إدارة المهرجان عن تفاصيلها قبل قليل خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن قائمة لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، كل من الفنانة إلهام شاهين «رئيسًا»، والفنان الكويتي داود حسين، والمخرج الياباني Kakumoto atsushi، والمخرجة اليونانية Sissy PapathanasiouK، وكذلك الألباني Edond Xhumari.

كما تترأس الفنانة لقاء الخميسي، مسابقة لجنة تحكيم عروض المونودراما، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وتتضمن قائمة لجنة التحكيم والتي تأتي بعضوية الفنان العراقي جبار المشهداني، والفنان طارق صبري، ومن دولة كوسوفو Almaze Nura.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ينطلق 6 نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر، بمدينة شرم الشيخ.