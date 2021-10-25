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قفزت أسعار الذهب، مساء اليوم الاثنين، 25 أكتوبر2021، بنسبة كبيرة نتيجة الإقبال عليه في الأسواق العالمية بسبب المخاوف من التضخم وتراجع عوائد السندات الأمريكية وتزايد القلق من التضخم الركودي، صعد سعر الذهب عالميا بنسبة تقرب من 1% في التعاملات المسائية، كما ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كبير في استجابة للارتفاع العالمى، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 784 جنيها ومرجح أن يرتفع مرة ثانية خلال اليوم .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة للقراء، وذلك استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم اليومية في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار أوالادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر مساء اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 894 إلى 896 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 782 إلى 785 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 672 إلى 675 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6256 إلى 6280 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

حققت أسعار الذهب عالميا قفزة كبيرة مع التداولات المسائية حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.9%، إلى 1807.90 دولارا وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8%، إلى 1810.50 دولارا للأوقية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، قبل اغلاق البورصة في المساء، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 799.82 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 914.08 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 685.56 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،807.33 $ .

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